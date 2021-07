Riesenglück hatte ein Autofahrer am Montagmittag auf der B9. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Speyer und bediente auf Höhe Schwegenheim sein Navigationsgerät. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Anhänger, der dort als Baustellenabsicherung abgestellt war. Im Anschluss verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, fuhr auf die linke Spur und drückte einen dort fahrenden Pkw in die Leitplanke. Hinten an dem Auflieger befand sich ein Gabelstapler, der sich bei der Kollision löste und in den eingeklemmten Pkw flog. Glücklicherweise erlitt der Autofahrer nur leichte Verletzungen, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.