Nach 33 Jahren in der Vorstandschaft der Aktiven Bürger schied Günter Dreyer aus der aktiven Ortspolitik aus. Bei der Mitgliederversammlung kandidierte er nicht mehr.

Seit Gründung der Aktiven Bürger im Jahr 1993 gestaltete Dreyer die Ortspolitik maßgeblich mit, zuletzt als zweiter Vorsitzender. Davor war er Geschäftsführer der Aktiven Bürger sowie langjähriges Vorstandsmitglied der Freien Wähler im Landkreis Germersheim. Von 1994 bis 2025 war er Mitglied im Gemeinderat Rülzheim und dort viele Jahre Fraktionsvorsitzender der Aktiven Bürger, von 1999 bis 2024 saß er im Verbandsgemeinderat. Für die Verbandsgemeinde war er von 2014 bis 2024 auch Beigeordneter sowie von 2009 bis 2014 Beigeordneter des Landkreises Germersheim und dort verantwortlich für den Geschäftsbereich Facility Management/kreiseigene Liegenschaften.

Ein Urgestein

Sein Heimatort lag und liegt Dreyer sehr am Herzen: Neben seiner Kandidatur zum Ortsbürgermeister 2004, die er gegen Karl Schwindhammer verlor, wirkte er von 2016 bis 2021 als Vorsitzender und im Anschluss bis 2025 als zweiter Vorsitzender der Kulturgemeinde maßgeblich am Vereinsleben Rülzheims und unter anderem bei der Organisation des Heimatfests 2024 mit. Heute engagiert er sich im Arbeitskreis „Historisches Rülzheim“.

Vorsitzender Michael Braun würdigte Dreyer als ein „Urgestein der Rülzheimer Politik und unserer Wählergruppe“. Ohne ihn wären die Aktiven Bürger nicht das, was sie heute sind. Sein Engagement und seine Expertise seien unverzichtbar. Die Mitglieder wählten den aktuellen Beigeordneten der Ortsgemeinde für Wirtschaft und Verkehr, Michael Bahlinger, einstimmig zu Dreyers Nachfolger ins Amt des zweiten Vorsitzenden. Ansonsten änderte sich in der Vorstandschaft nichts.

Der Vorstand

Vorsitzender: Michael Braun, Geschäftsführer: Michael Jantzer, Schatzmeisterin: Sybille Bahlinger, Protokollführer: Maurice Klein, Pressesprecherin Yvonne Klein.