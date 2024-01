Andreas Scilla ist der neue Kuhrder Gäsemälger. Bei der kurzfristig geplanten Gäsemälger-Party wurde das Geheimnis am Freitag gelüftet. Eine Woche zuvor war die Gäsemälgernacht nach einem medizinischen Notfall abgebrochen worden. Andreas Eiswirth und Katrin Boltz vom Faschingskomitee bedankten sich am Freitag nochmal bei allen Ersthelfern und Helfern. Nachdem der 19. Gäsemälger mit seinem Klapprad in die Halle gefahren war, wurde er standesgemäß mit dem Melkeimer ausgestattet. Darin befindet sich in diesem Jahr nicht nur die Kuhrder Gäsemilch, sondern auch entsprechend seiner Wurzeln italienischer Limoncello.

Weiter mit Fasnacht geht es am Freitag, 26., und Samstag, 27. Januar, mit den Bunten Abenden. Für den Freitag gibt es noch Karten bei Roland Eiswirth, Telefon 07272 73558.