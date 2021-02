Das Gelände hinter dem Forsthaus soll bebaut werden. Aber die Zufahrt ist noch nicht geklärt. Die sollte, nach dem Willen der Gemeinde, über das angrenzende Grundstück der Gärtnerei verlaufen. Die Eigentümer erwarten Abstimmungsgespräche.

Das Gärtnereianwesen wurde letztes Jahr verkauft. Die Gemeinde Hördt war selbst daran interessiert, ging jedoch leer aus. Der neue Eigentümer plant eine Wohnanlage. Projekttitel: „Wohnen im Klostergarten.“

Ziel der Kommune war, über die Gärtnerei eine Zufahrt zum hinteren Forsthausgelände zu schaffen. Denn das möchte wiederum die Gemeinde bebauen. Im Juni beschloss der Rat einen Bebauungsplan für den gesamten, rund 1,6 Hektar großen, Bereich aufzustellen. Neben Forsthausareal und Gärtnerei umfasst dieser ein weiteres Grundstück mit dem früheren Lehrerhaus. Gleichzeitig wurde eine Veränderungssperre für das Gärtnereigrundstück auferlegt: Zwei Jahre lang darf dort nichts verändert werden. Das sollte Zeit für Abstimmungsgespräche schaffen. Ziel war, so hieß es im Juni, ein Konzept zu erstellen, das alle Interessen berücksichtigt.

Ein Ludwigshafener Büro soll den Bebauungsplan jetzt erstellen. Den Auftrag hat der Rat in einer Online-Sitzung vergangene Woche erteilt. Alle Beteiligten müssen gehört werden, erklärte Michael Schall vom Rülzheimer Bauamt. In diesem Fall soll dies „schon vor dem Verfahren und nicht nur währenddessen“ passieren, fügte Bauamtsleiter Sascha Schäffner an. Auf RHEINPFALZ-Anfrage erläuterte er, die Verwaltung nehme bereits Kontakt zu den Betroffenen auf, bevor das Aufstellungsverfahren in die gesetzlich vorgesehene Beteiligung geht. Um deren Interessen zu hören.

„Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was mit dem Grundstück passieren soll“, sagt Markus Steiff, dessen Mutter die Gärtnerei betreibt und auf dem Gelände wohnt, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Er erwarte, dass die Kontaktaufnahme zwischen Gemeinde und Eigentümern schnell erfolgt und der weitere Planungsprozess ergebnisoffen angegangen wird.

Eine Ausnahme von der Veränderungssperre hat der Rat in der Online-Sitzung einstimmig beschlossen: Das vordere unbewohnte Haus auf dem Betriebsgelände darf abgerissen werden.