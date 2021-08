Jahrelang führten viele Eigenheimbesitzer im Schwegenheimer Wohngebiet „Oberer Waldacker“ ein ruhiges Leben am Ortsrand. Doch die Idylle ist in Gefahr: Fast wären auf Drängen der Kreisverwaltung die Bagger zum Rückbau in einigen Gärten angerückt. Der Ortsgemeinderat hat das mit einem Beschluss vorerst verhindert, doch das Problem ist noch nicht vom Tisch.

Die Wurzel des aktuellen Übels ist schon vor vielen Jahre gewachsen und sie ist gar nicht so leicht freizulegen: Die Ortsgemeinde Schwegenheim hat damals – so viel ist sicher – Grundstücke an die Hausbesitzer am nördlichen und östlichen Rand des damals neuen Wohngebiets „Oberer Waldacker“ verpachtet. Diese konnten so ihre Gärten vergrößern. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von rund 4200 Quadratmetern. Fünf bis zehn Meter tief sind die einzelnen Teilstücke, wobei nicht alle Besitzer der am Siedlungsrand liegenden Häuser einen Pachtvertrag abgeschlossen haben.

Laut den Pachtverträgen, so hat die Verwaltung nun festgestellt, sind Bauten auf den Grundstücken nicht gestattet. Es dürfen weder Abgrabungen noch Aufschüttungen vorgenommen werden, keine Materialien gelagert und kein synthetischer Dünger eingesetzt werden. Nur bepflanzen hätten die Hausbesitzer die Flächen gedurft. So sei es auch im Bebauungsplan ausgewiesen.

Jahrelang hat offenbar niemanden interessiert, was die Anwohner mit den Grundstücken machten – bis zum Jahr 2018: „Im Rahmen eines Nachbarschaftsstreits ging eine Anzeige bei der Kreisverwaltung ein, die die Bauaufsicht auf den Plan gerufen hat“, berichtete Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) am Dienstagabend bei der Video-Sitzung des Ortsgemeinderats. Das Problem: Im Laufe der Jahre waren auf einigen Grundstücken nicht zulässige bauliche Veränderungen vorgenommen worden.

Bauaufsicht reagiert

Die Ortsgemeinde hat dabei allerdings womöglich beide Augen zugedrückt und sich selbst zweifelhaft verhalten. So zumindest müssen Lutzkes Aussagen im Rat interpretiert werden: So habe sich die Gemeinde um die Einzäunung der betreffenden Grundstücke gekümmert und sie den Pächtern in Rechnung gestellt. „Ob diese Vorgehensweise damals dem Baurecht entsprochen hat, kann ich nicht beurteilen“, so Lutzke. Zudem hätten mehrere Anlieger berichtet, dass es mündliche Absprachen mit der Ortsgemeinde über die Nutzung der Flächen gab.

Die Bauaufsicht hielt sich allerdings lieber an das, was schriftlich vorliegt und kam zum Schluss: Die baurechtswidrigen Zustände müssen beseitigt werden. Sollte die Ortsgemeinde dem als Verpächter nicht Rechnung tragen, würde sie mittels Verfügung dazu verpflichtet. Doch sein Vorgänger Peter Goldschmidt (SPD) sei auf die Aufforderung der Kreisverwaltung im Februar 2019 nicht tätig geworden, so Lutzke.

Als er selbst die Aufforderung als Bürgermeister auf den Schreibtisch bekam, habe er einen Ortstermin mit dem Leiter der Bauaufsicht vereinbart. Lutzkes Fazit nach der Begehung vor ein paar Wochen: „Die Gemeindeführung vertritt nach der Besichtigung die Auffassung, den Anwohnern nicht ihre schön angelegten Gärten zu zerstören.“ Der Ortsbürgermeister sieht aufgrund der Vorgeschichte sogar eine „moralische Verpflichtung“ der Gemeinde.

Mit der Kreisverwaltung sei deshalb vereinbart, dass die Ortsgemeinde einen Bebauungsplan für das betreffende Gebiet aufstellt, um zumindest einen Teil der vorgenommenen Veränderungen zu legalisieren. „Kommt es nicht zum Aufstellungsbeschluss, endet die letztmalige Aufschubfrist zum 31. Mai und die Bagger rollen an. Selbst die komplette Einfriedung wird entfernt“, machte Lutzke deutlich. Die verpachteten Flächen sollen nach Möglichkeit an die Hausbesitzer verkauft werden, um die Kosten, die der Ortsgemeinde durch das Erstellen des Bebauungsplans entstehen, zu refinanzieren.

Scheitern möglich

Mindestens zwei Haken gibt es aber: „Eventuell illegale Bauten müssen natürlich von den Eigentümern geheilt werden“, drückte es der Bürgermeister noch ein wenig verklausuliert aus. Anne Jäger (SPD) sagte es etwas deutlicher: „Nicht alle Dinge auf den Gartengrundstücken können bestehen bleiben.“ Den ganzen Plan zum Scheitern bringen könnte indes ein anderer Umstand: So weist die Verwaltung darauf hin, „dass sich durch die angestrebte Bebauungsplanänderung die Wohnbauflächen der Ortsgemeinde erhöhen und dies zu negativen Auswirkungen hinsichtlich des Flächenkontingents für zukünftige Neubaugebiete führen kann“. Auch Ausgleichsflächen müssten wohl geschaffen werden. Wie viele neue Bauflächen Schwegenheim ausweisen kann, ist im Flächennutzungsplan geregelt. „Wenn es schädlich für andere Baugebiete ist, werden wir davon Abstand nehmen“, sagte Lutzke. Und Jäger sprach weiter von einem „ergebnisoffenen Prozess“.

Trotz der Bedenken stimmte der Ortsgemeinderat einstimmig der Aufstellung eines Bebauungsplans zu. Der Ortsgemeinderat soll nun Gelegenheit haben, ohne Zeitdruck das weitere Vorgehen zu entscheiden – und die Anwohner können hoffen, ihre Gärten in der jetzigen Form behalten zu dürfen.