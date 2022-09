Die Ortsgemeinde hat eine neue Ortsbeigeordnete. Eva Poser, die zweite Vorsitzende der Freien Wählerliste Lustadt (FWL), wurde mit 13 Stimmen einstimmig vom Gremium gewählt. Teile der CDU- und SPD-Fraktionen waren verhindert. Die Wählerliste stellt jetzt zwei Ortsbeigeordnete: Heinz Hellmann ist seit 2014 in dem Amt und hat die Geschäftsbereiche Forst- und Landwirtschaft. Eva Poser war zwei Jahre lang Leiterin der Bauabteilung der VG Bellheim und wechselte 2018 in die Privatwirtschaft. Bei ihrem Arbeitgeber, der BHM Planungsgesellschaft mbH in Bruchsal, ist sie als Stadtplanerin tätig. Aus dem Grund übertrug der Gemeinderat der 32-Jährigen den Fachbereich Bau- und Ortsentwicklung. Beides liegt Eva Poser eigenen Angaben zu Folge am Herzen. Für sie wichtig ist, dass die Gemeinde bei der Innenentwicklung des Dorfes „das Heft nicht aus der Hand gibt“ und, dass das dringend benötigte Neubaugebiet kommt. Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG) sagte zu Beginn der Sitzung, dass er Eva Poser, deren Fachkenntnisse er aus dem Bauausschuss sehr schätze, gefragt habe, ob sie sich das Amt vorstellen könne. Bis zuletzt habe er gebangt, ob sie bei der Sitzung auch wirklich erscheine. Ihre Amtsvorgängerin Christiane Vollrath (CDU) war im Juli zurückgetreten.