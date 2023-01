Zum traditionellen Kommunalwahlkampf gehörte bisher immer auch die Wahlwerbung mit Plakaten. In der sogenannten heißen Wahlkampfphase wurden und werden Städte und Gemeinden mit Wahlkampfplakaten übersät. Diese Form der traditionellen Wahlwerbung produziert jedoch jede Menge Kunststoff-Müll, ist umweltschädigend, nicht nachhaltig und aus diesem Grund auch nicht mehr zeitgemäß, schreibt Peter Meyer, FWG Germersheim-Sondernheim. Die FWG fordert von den politischen Parteien in Germersheim, den Mut aufzubringen, während des Kommunalwahlkampfes 2024 im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, die Plakat-Wahlwerbung so weit wie möglich einzuschränken. Unter anderem soll es weniger gemeinsame Stellwände für Großplakatwerbung unter Beachtung der Chancengleichheit geben sowie eine rechtssichere und bindende Regelung zur Begrenzung der Anzahl von Plakaten und deren Aufstellungsorte.