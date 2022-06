In dieser Saison können Tickets für den Badepark nur noch online gebucht werden, was manche Besucher vor Probleme stellt. Die FWG-Stadtratsfraktion schlägt zur Serviceverbesserung einen Ticketverkauf an KVV-Fahrscheinautomaten vor. Damit könnten auch noch andere Probleme gelöst werden.

Bereits in der Sitzung des Stadtrats Mitte Mai hatte die Freien Wähler erstmals den Verkauf von Tageskarten für den Badepark an Fahrscheinautomaten des Karlsruher Verkehrsverbunds vorgeschlagen. Damit könnte nicht nur Wunsch von Badegästen nach dem Kauf von Tickets vor Ort erfüllt werden, sondern es könnten auch noch zwei andere Probleme im Umfeld des Badeparks behoben werden: das Fehlen von KVV-Fahrscheinautomaten an den Haltestellen Badallee und Badepark und die angespannte Parksituation in dem umliegenden Wohngebieten an heißen Wochenenden.

Zusätzliche Automaten sollen aufgestellt werden

Viele Stadtbahnen der Linie S5 würden durch die Angabe der westlichen Endhaltestelle als Werbeträger für „Wörth Badepark“ durch Karlsruhe fahren, so FWG-Fraktionsvorsitzender Steffen Weiß. An Wochenenden oder Feiertagen, an denen besonders viele Menschen den Badepark besuchen wollen, seien im schattigen AVG-Parkhaus am Wörther Bahnhof oft viele freie Stellplätze. Und die beiden zum Badepark am nächsten gelegenen Haltestellen „Badallee“ und „Badepark“ hätten keine eigenen KVV-Fahrscheinautomaten, beschreibt Weiß die Situation. „Da sollte es doch möglich sein, dass sich die Stadt Wörth mit AVG/KVV darauf verständigt, dass an beiden Haltestellen Automaten aufgestellt werden, dass innerhalb der Tarifwabe 540 (Wörth/Maximiliansau) die Nutzung der S5 beim Fahrscheinkauf am Automaten mit enthalten ist und man auch an Automaten in anderen Tarifwaben eine Kombikarte für Bahn und Bad kaufen kann“, meint Weiß. Auf einen Schlag könne so die Automatendiskussion für die Haltestellen beendet und die Möglichkeiten für den spontanen Erwerb von Tageskarten verbessert werden, zudem könne ein attraktives Angebot zum Parken gemacht, das auch die belasteten Anwohner erfreue.

Dass ein Verkauf von „Nicht-Bahn-Tickets“ an KVV-Automaten möglich sei, wüssten die Besucher von diversen Veranstaltungen in Karlsruhe, so Weiß. „Am Ende wird es um die Finanzierung gehen.“ Hier sieht Weiß einerseits einen gewissen Spielraum bei der Stadt Wörth, „die ja Kassenkräfte und eigene Automaten einsparen kann, hofft aber gleichzeitig auf eine entsprechende Förderung von Bund und Land für diesen innovativen Ansatz“.