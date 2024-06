Ortsbürgermeisterin Sabine Gerhart (FWG Berg) konnte am Sonntag nicht nur ihre Wiederwahl mit einem eindrucksvollen Ergebnis feiern, nein, sie erhielt auch bei der Wahl des Ortsgemeinderats die meistern Stimmen.

Mit 6 Sitzen verteidigte die FWG ihre Spitzenposition im Ortsgemeinderat. Auch 2019 hatte sie 6 Sitze gewonnen, damals mit 39,4 Prozent der Stimmen. Dieses Mal erhielt sie 37,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8 Prozent.

Wahlverlierer sind die Grünen. Sie büßten zwei Sitze ein und sind künftig nur noch mit Miriam Kühnel im Rat vertreten. Hatte die Ökopartei vor fünf Jahren noch 15,4 Prozent der Wähler überzeugen können, waren es am Sonntag nur noch 8,4 Prozent. Die Grünen mussten je einen Sitz an SPD und CDU abgeben. Die Sozialdemokraten schicken in Zukunft vier Vertreter in den Rat, die Christdemokraten fünf. Die SPD steigerte sich von 20 auf 22,5 Prozent der Stimmen, die CDU legte noch deutlicher zu: Waren es 2019 noch 25,2 Prozent, holte sie dieses Mal 31,7 Prozent.

900 Personenstimmen entfielen auf Sabine Gerhart. Es folgen Thomas Worst (SPD) mit 888, Michael Eich (CDU) mit 810 und Simon Fried (FWG Berg) mit 640.

Die Gewählten

SPD: Thomas Worst, Eva Reiß-Boudgoust, Michael, Weingärtner, Hannah Schumacher; CDU: Michael Eich, Michael Stephany, Rüdiger Klein, Christian Jovino, Martin Traub; Grüne: Miriam Christine Kühnel; FWG Berg: Sabine Gerhart, Simon Fried, Günter Roitsch, Heiko Grill, Christian Rimmelspacher, Selina Fried