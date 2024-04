Die Freien Wähler wollen wieder in den Ortsbeirat. Nach dem Erfolg bei der Wahl zum Bürgermeister der Stadt Wörth, bei der Steffen Weiß in der Stichwahl insbesondere in Büchelberg bemerkenswerte Zustimmung erfahren hat, geht es der FWG laut Mitteilung darum, die „gefundene konstruktive Arbeitsebene mit der CDU zu erhalten. “Bei der Kommunalwahl am 9. Juni stellen die Freien Wähler keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers.

Die Liste

Udo Müller, Martin Decker, Olivia Steinhauer, Martin Fürstaller, Christina Fröhlich, Danielle Steinhauer, Guido Steinhauer. Fast alle stehen auch auf der Kandidatenliste für den Stadtrat.