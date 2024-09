Die freie Wählergruppe Hatzenbühl ( FWG) ehrte kürzlich eine Reihe von langjährigen Mitgliedern. In diesem Jahr besteht die FWG seit 40 Jahren, genauso lang gehören drei Mitglieder schon dem Verein an. Es ist die langjährige Vorsitzende Ingrid Weigel, der langjährige zweite Vorsitzende Pius Weigel und Gründungs- und Ehrenmitglied Alois Herrmann. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden am gleichen Tag Melanie Hinckel, Christian Braun, Hubert Metz und Werner Werling geehrt.