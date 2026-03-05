Mit 23 Jahren steht Laura Rummler noch am Anfang ihrer politischen Laufbahn. Vor eineinhalb Jahren ist sie in den Wörther Stadtrat eingezogen, nun will sie in den Landtag.

Laura Rummler ist auf der politischen Bühne noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Seit September hat sie ein Mandat im Stadtrat Wörth, arbeitet im Werkausschuss Bäderbetrieb mit. Und nun will sie für die Freien Wähler im Wahlkreis 52 das Direktmandat für den Landtag gewinnen. Die fehlende politische Erfahrung ist für die 23-Jährige kein Problem. „Klar, es gibt einige Kandidaten, die sind bekannter als ich, aber ich habe vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge“, meint sie. Rummler möchte der jüngeren Generation Gehör verschaffen. „Ich möchte aber nicht nur mitreden“, betont sie, „ich bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen“.

Schon als Schülerin am Europa-Gymnasium in Wörth hat sich Laura Rummler für Politik interessiert, nicht nur im Sozialkunde-Unterricht. Im Freundes- und Bekanntenkreis sei oft über das politische Geschehen diskutiert worden. Dass sie schließlich bei den Freien Wählern gelandet ist, war keine Zwangsläufigkeit. „Ich habe mir angehört, was die Freien Wähler so für Ideen haben und dann festgestellt, dass sich das mit vielen meiner Überzeugungen deckt.“

Bildung ist eine Herzensangelegenheit

Laura Rummler ist in Karlsruhe geboren („Weil dort halt das Krankenhaus ist“) und in Wörth aufgewachsen, wo sie auch noch immer wohnt. Seit August vergangenen Jahres arbeitet sie als Industriekauffrau bei der EM-Technik GmbH in Maxdorf. Die EM-Technik-Gruppe mit ihren 160 Mitarbeitern zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kleinstarmaturen und Verschraubungen aus Spezialkunststoffen. Rummler ist im Vertriebsinnendienst beschäftigt. Als Industriekauffrau mit einem Studium in international Business Administration ist die Wirtschaft für sie auch ein zentrales Thema in ihrer politischen Arbeit. Weitere zentrale Themenfelder sind Bildung und die medizinische Versorgung. „Das sind alles Bereiche, in denen es einiges zu verbessern gibt.“

Die Schulzeit ist der 23-Jährigen naturgemäß noch gut in Erinnerung. Nicht nur deshalb ist ihr die Bildung eine Herzensangelegenheit. Lernen müsse Spaß machen, aber dafür müssten die Rahmenbedingungen stimmen. „30 Schüler in einer Klasse, das ist definitiv zu viel“, meint sie. Die Freien Wähler fordern eine 110-prozentige Lehrkräfte-Ausstattung, um den Unterrichtsausfall an Schulen zu minimieren. „Dafür müssen natürlich die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Man kann an anderen Stellen sparen, nicht aber an guter Bildung.“ Weiter fordert sie, dass die Digitalisierung in den Schulen ausgebaut werden müsse. „Aber dafür sind stabile Internet-Verbindungen erforderlich, und die gibt es leider nicht überall.“

Handwerk und Mittelstand stärken

Rummler unterstützt auch die Forderung ihrer Partei nach einer intensiveren Berufsorientierung schon ab der 7. Klassen. Viele Jugendliche wüssten am Ende ihrer Schullaufbahn nicht, wohin ihr Weg gehen soll. Hilfe könnten dabei Berufspraktika sein. „Wenn man in seiner ganzen Schulzeit nur zwei Wochen Praktikum gemacht hat, ist das zu wenig.“ Sie wirbt dafür, dass sich Unternehmen offen für Praktikanten zeigen. „Ich weiß, dass es für Schüler immer schwieriger wird, einen Praktikumsplatz zu finden.“ Auch Ausbildungsmessen oder der Besuch von Firmenvertretern in der Schule sei sinnvoll. Von einer besseren Verzahnung von Bildung und Wirtschaft würden beide Seiten profitieren. „Für Unternehmen geht es darum den bestmöglichen Nachwuchs zu finden, für Schüler darum, den Ausbildungsplatz zu bekommen, der ihnen am meisten Spaß macht.“ Die Stärkung von Handwerk und Mittelstand sind ein zentrales Anliegen von Rummler.

In ihrem Programm spricht sich die FWG für 250 zusätzliche Medizinstudienplätze aus. Das sei dringend erforderlich, meint Rummler, denn: „Die hausärztliche Versorgung vor Ort muss sichergestellt sein.“ Dafür brauche es mehr Ärzte und weniger Bürokratie. Weiter setzt sie sich für eine stabilere Finanzierung der Krankenhäuser und die Sicherung wohnortnaher Klinikstandorte ein.

Wenn es ihre Zeit erlaubt, geht Laura Rummler gerne reiten. Sie besitzt ein eigenes Pferd, hat früher an Springreitturnieren teilgenommen. Durch Job und Politik ist sie zeitlich eingespannt. Wahlkampf macht sie hauptsächlich über die sozialen Medien und persönliche Gespräche. Inzwischen ist sie auch auf Wahlplakaten zu sehen. Die hat sie mit Unterstützung von Freunden und Verwandten selbst aufgehängt.