Der Wunsch des SV Büchelberg nach einem Kunstrasenplatz hatte vor wenigen Jahren zu einem heftigen Streit geführt: Die Mehrheit von SPD und Grünen im Stadtrat lehnt ihn vor dem Hintergrund einer Haushaltssperre als zu teuer ab. Letztlich wurde mit einem „Winterrasen“ ein Kompromiss gefunden. Aber auch der wird jetzt teuerer.

Der Bau eines Kunstrasenplatzes in Büchelberg scheiterte 2019 an der Haushaltssperre der Stadt Wörth und an der mit Mehrheit beschlossenen Ablehnung durch den Stadtrat. Mit dem „Winterrasen“ wurde eine Lösung gefunden, die als ökologischer und deutlich billiger gilt.