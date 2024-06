Für das umfangreiche Archiv des verstorbenen Heimatforschers Manfred Bouquet wurde in Schaidt eine neue Heimat gefunden.

Manfred Bouquet, kürzlich verstorbener Heimatforscher und Mitbegründer des Viehstrichmuseums, hat ein umfangreiches privates Archiv hinterlassen. Es enthält ungezählte Dokumente, die Aufschluss geben über Menschen und Ereignisse aus Schaidt. Fein säuberlich geordnet standen die DIN-A-4 Ordner bisher in seinem Arbeitszimmer, in dem er Besucher empfing, die sich für die Familien- und Heimatgeschichte interessierten.

Zuletzt arbeitete er mit Dr. Werner Esser und Ute Keppel gemeinsam am „Ortsfamilienbuch Schaidt“, das im Jahr 2021 fertiggestellt werden konnte. Bei einem Besuch vor Ort sorgte sich Manfred Bouquet damals bereits um den Erhalt seines Archivs, in dem sicherlich Zehntausende von Dokumenten verwahrt werden. Fein säuberlich in alphabetischer Reihenfolge geordnet und eine Fundgrube für alle, die sich mit der Geschichte von Schaidt und der Südpfalz beschäftigen möchten. Nun hat sich eine Lösung für diesen wertvollen Schatz gefunden.

Wie bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates von Ortsvorsteher Kurt Geörger mitgeteilt wurde, will sich künftig der Heimatverein um die Gegenstände, Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen kümmern. Im ehemaligen Tankraum im Bürgerhaus, der dem Heimatverein für diesen Zweck überlassen werden soll, werden die Dokumente künftig aufbewahrt.

Damit dieser Raum für seine neue Bestimmung benutzt werden kann, soll er zunächst hergerichtet werden. Diese Aufgabe werde der Heimatverein selbst übernehmen, wie dessen Vorsitzender Thomas Kirschenmann zusicherte. Auch die Stadtverwaltung Wörth hält den Raum für das Archiv von Manfred Bouquet für geeignet, so der Ortsvorsteher. Geörger begrüßte auch, dass künftig alle Interessenten die Möglichkeit bekommen werden, die Unterlagen einzusehen, hier nachzulesen und sich mit der Heimatgeschichte zu befassen. Und vielleicht wird das Archiv dann auch noch durch weitere Unterlagen ergänzt und fortgeführt.