Das 1. Kandeler Fußgolfturnier mit Weißwurstfrühstück findet am 5. und 6. September statt. Unter dem Motto „Kick für Deinen Verein“ treten 20 Kandeler Vereine in Vierer-Mannschaften an. Um den in der Coronakrise arg gebeutelten Vereinen ein wenig unter die Arme zu greifen, stellen die Stadt Kandel als Veranstalter und die Sparkasse Germersheim-Kandel als Spender pro Mannschaft ein Startgeld von 100 Euro zur Verfügung. Für die ersten 3 Sieger gibt es eine zusätzliche Gewinnerprämie. Das Turnier beginnt am Samstag um 10 Uhr und wird in den Adamshof-Biergarten live übertragen. Um 17 Uhr werden die Siegermannschaften gekürt. Um 19 Uhr gibt es Live-Musik mit Jo Paul und Sabrina. Platzreservierungen unter der Telefonnummer 0175 4695896.

Zum Weißwurstfrühstück mit den Bienwald-Oldies trifft man sich am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr wieder im Adamshof.