Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die die Berliner Straße mit der Kolpingstraße in Lingenfeld verbindet, ist am Freitag wieder geöffnet worden. Das teilte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) mit. Die Brücke war nach einem Unfall vor rund einem Jahr gesperrt worden. Zuletzt reparierte eine Firma das Bauwerk. Laut Kropfreiter wurde bei diesen Arbeiten auch das Geländer erhöht, damit es Fahrradfahrern Schutz bietet. Dem Ortsbürgermeister zufolge wird der Bauhof am Montag noch die Auffahrten zur Brücke säubern. Diese seien mit Unkraut bewachsen und durch Müll verschmutzt.