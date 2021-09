Mit Blechschaden und einem verschobenen Betonpoller endete am Mittwochnachmittag um kurz vor 17 Uhr eine Unfallfahrt am Paradeplatz. Der Fahrer des VW Polo fuhr in Richtung Weißenburger Tor, als er in Höhe Orffstraße einer vorfahrtsberechtigten Autofahrerin ausweichen wollte. Dabei geriet er auf den Paradeplatz, wo zwei Fußgänger gerade noch auf die Seite springen konnten. Auf dem Fahrstreifen des Paradeplatzes kam der Wagen schließlich entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.