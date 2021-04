Gerade mal 200 Meter lang ist die Luitpoldstraße – eigentlich eher eine breite Gasse, die zudem in einem in seinen Grundzügen mittelalterlich geprägtem Ortskern liegt. Daher ist es wohl kein Wunder, dass ein vergleichsweise modernes Verkehrsmittel dort für Ärger sorgt.

60 Unterschriften hat Mathias Stelzig gesammelt. Das klingt nicht nach viel, ist es aber für die 200 Meter kurze Luitpoldstraße doch. Das Anliegen: Die Lastwagen sollen nicht mehr durch die schmale Straße fahren dürfen. Ein Problem, mit dem die Anwohner der Luitpoldstraße nicht alleine dastehen: Auch Menschen aus den umliegenden Straßen haben unterschrieben.

Der Protest ist nicht neu. Schon seit gut zehn Jahren versuchen die Menschen in der Luitpoldstraße sich gegen den Durchgangsverkehr zu wehren, sagt Stelzig. Er lebt seit dreieinhalb Jahren dort und hat die neuerliche Protestwelle initiiert. Lärm, Schäden an den Häusern, Gefahren für die Kinder fasst er die Folgen der Verkehrssituation zusammen.

An die Hauswand drücken

Ein kurzer Gang durch die Luitpoldstraße zeigt, dass viele Kritikpunkte nachvollziehbar sind: Die Bürgersteige sind schmal bis kaum vorhanden. Wenn ein Lastwagen einem entgegenkommenden Auto ausweicht, müssen Fußgänger sich an die Hauswand zu drücken. Dass auf dieser Straße Kinder spielen, mag man sich gar nicht erst vorstellen. Ob der Unterbau geeignet ist, das Gewicht der Lastwagen aufzufangen, ist nicht zu beurteilen. Zwar hat die Straßendecke einige Risse, aber das ist nicht ungewöhnlich.

Ungewöhnlich ist eher, dass die schmale Straße als Durchfahrtsstraße sogar ausgeschildert ist - und zwar in Richtung Bienwald-B-9. Und zwar an der Kreuzung zur Rheinstraße. Was bedeutet, dass alle Lastwagen aus dem Industriegebiet durch den alten Ortskern von Hagenbach geschickt werden, durch Luitpold- und Friedensstraße.

An der Kreuzung sollte nach der Vorstellung von Stelzig aber ein Schild hängen, dass die Lastwagen stoppt, was auch auf eine Einbahnstraßenregelung herauslaufen kann. Dann würden die Lastwagen allerdings durch die Rheinstraße fahren, die Anwohner dort wären die Gelackmeierten.

Knackpunkt „Habsburger Allee“

Weshalb Stelzig es am besten fände, wenn die Lastwagen über die Ortsrandstraße und die beiden Kreisel fahren würden. Was aber die Konsequenz hätte, dass der Verkehr zur B9 durch die Habsburger Allee rollen würde. Das sieht auch Klaus Dudenhöffer. Er wohnt schon seit 20 Jahren in der Luitpoldstraße: „Das ist das Haus unserer Oma.“ Er schätzt, dass ihm im Laufe der Jahre sieben Außenspiegel abgefahren wurden. Dudenhöffer fragt sich: „Für was haben wir eine neue Umgehungsstraße?“ Knackpunkt sei allerdings die Habsburger Allee.

„Auch ich bin unzufrieden“, sagt Bürgermeister Christian Hutter (CDU) zur Verkehrssituation in der Luitpoldstraße: „Die Straße ist relativ schmal, die Gehwege sind schmal und es fahren schwere Laster durch.“ Die Anwohner wollen schon seit 10 Jahren eine Verkehrsberuhigung, so Hutter. Auch er wolle eine Verbesserung und habe eine Verkehrsberuhigung vorgeschlagen. Aber schon der Probelauf sei im Stadtrat gekippt worden. Und auch die Polizei sehe keinen Bedarf, weil es keine schweren Unfälle gebe. Neue Erkenntnisse erhofft sich Hutter von einer Geschwindigkeitsmessanlage. „Wir brauchen noch einen Tag, wenn Corona vorbei und nicht viele Pendler im Homeoffice arbeiten.“

„Nur eine Verschieberei“

Grundsätzlich sei die Situation aber schwierig, vieles sei „nur eine Verschieberei“, sagt Hutter. So wurde an einer Stelle wegen Klagen der Anwohner das Parken geregelt. „Das bedeutet aber: Die Hälfte der Parkplätze fällt weg und die Autos stehen dann woanders.“ Genauso sei es beim rollenden Verkehr: „Bei jeder Straße, die ich entlaste, schiebe ich den Verkehr in eine andere“, sagt Hutter. Und die unterstehen dann zum Teil wieder der Planungshoheit des Landes. Gibt es einen Ausweg? „Ich werde versuchen, dass wir eine Ortsrandstraße bekommen“, sagt Hutter.