Möglicherweise unter Drogen stehende Männer blockierten in Karlsruhe eine Straße und lieferten sich eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Am Freitag gegen 17.45 Uhr blockierte die Personengruppe auf der Pfinztalstraße in Karlsruhe-Durlach den Durchgangsverkehr. Eine zufällig hinzugekommene Polizeistreife forderte die Personen auf, sich von der Straße auf den Gehweg zu begeben. Da es im Anschluss zu verbalen Anfeindungen gegenüber den Polizisten kam, wurden weitere Polizeibeamte hinzugezogen. Ein 24-Jähriger musste in Gewahrsam genommen werden, da er immer wieder auf die Straße ging und er sich den Anweisungen der Beamten vor Ort vehement widersetzte. Möglicherweise stand er unter dem Einfluss von Drogen. Im Rahmen der Festnahme zogen sich vier Polizisten leichte Verletzungen zu. Davon konnte ein Beamter seinen Dienst nicht mehr fortsetzen, da er zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.