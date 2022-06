Zum dritten Mal, nach 2008 und 2014, findet in der Verbandsgemeinde wieder die „Tour Ginkgo“ statt. Dies ist eine Spendensammelaktion zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder Karlsruhe. In diesem Jahr wird die Aktion als „Tour-Gingko-Cup“ von der TSG Jockgrim ausgerichtet. Dazu findet von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli ein großes Jugendfußballturnier mit Mannschaften aus der Pfalz und aus Baden in verschiedenen Altersklassen statt. Zusätzlich veranstalten die Grundschulen der Verbandsgemeinde und die IGS Rheinzabern Sponsorenläufe und spielen um den Titel des Fußballmeisters unter den Schul-Mannschaften der Verbandsgemeinde. Auch eine Radtour für Familien ist am Freitagnachmittag geplant. Start ist beim Sportgelände der TSG in der Ludwigstraße Jockgrim um 14 Uhr. Unterstützt wird das Fußball-Wochenende von der Fritz-Walter-Stiftung, es gehört zu den Veranstaltungen rund um das Jubiläum „50 Jahre Verbandsgemeinde Jockgrim“.