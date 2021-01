Einige Fußballfans schauten sich wohl zusammen in einer Gaststätte in Linkenheim-Hochstetten am Samstag gegen 14.30 Uhr die Begegnungen der Bundesliga im Fernsehen an. Hierbei wurden offenbar auch gegen Bezahlung Getränke ausgeschenkt. Ein aufmerksamer Bürger zeigte diesen Verstoß gegen die Corona-Verordnung Streife fahrenden Polizeibeamten an. Diese stellten die oben erwähnten Verstöße fest und beendeten die Fernseh-Aktion. Alle 5 anwesenden Personen gehörten unterschiedlichen Haushalten an und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.

Die Beteiligten, sowohl die Fußballfans als auch der Betreiber der Gaststätte, müssen mit Anzeigen rechnen.