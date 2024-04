Auf dem Spielplatz im Fleckensteinweg wird oft Fußball gespielt. Das gefährdet kleine Kinder. Die Stadt sucht nach Möglichkeiten, wie sie die Kicker verbannen kann.

Von Anwohnern des Spielplatzes im Fleckensteinweg seien in letzter Zeit Beschwerden an ihn herangetragen worden, dass dort vermehrt Fußball gespielt werde, sagte Stadtbürgermeister Christian Hutter (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Dies ist auf dem Spielplatz nicht erlaubt. Woran auch die auf dem Spielplatz aufgestellten Hinweisschilder erinnern. „Im hinteren Bereich, wo keine Spielgeräte stehen, wird offenbar häufig Fußball gespielt“, so Hutter. Vor allem für kleine Kinder sei dies nicht ungefährlich.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat sich bereits mit dem Thema befasst. Er schlug vor, drei Schilder aufzustellen, die explizit auf das Fußballverbot hinweisen sollen. Außerdem solle geprüft werden, ob es möglich sei, Holzstämme aufzustellen, die das Fußballspiel erschwerten.

Schilder aufstellen

Mit dem Aufstellen von Schildern zeigte sich der Stadtrat einverstanden. Auf positive Resonanz fielen auch die Holzstämme. Vielleicht könne man die Holzstämme in Form eines Klettergerüsts aufstellen, schlug Christian Völker (FDP) vor. „Allerdings brauchen wir Zahlen auf dem Tisch, wir müssen wisse, was uns die Aktion kostet“, so Völker. Bei einer Neinstimme und einer Enthaltung vertagte der Stadtrat die Entscheidung in die nächste Sitzung. Bis dahin sollen Angebote eingeholt werden.