Nach einer fünfjährigen Pause hat die SV Olympia am vergangenen Samstag wieder eine Sticker-Sammel-Aktion gestartet. Unter dem Motto „Aktion StickerStars“ gibt es ab sofort im Edekamarkt Johansen in Jockgrim Klebebilder mit Spieler-Porträts oder Mannschaftsfotos der Jugendmannschaften des örtlichen Fußballvereins. Die Aktiven sind in dem Album nur mit Mannschaftsfotos vertreten. Wer sich bei der Auftaktveranstaltung noch kein Album für die Sticker besorgt hat, bekommt dies ebenfalls im Jockgrimer Edeka-Markt. Ende des Projekts ist am letzten Tag der Dorfmeisterschaften 2023, das ist Samstag, 22. Juli. Für denjenigen, der als erstes sein Album komplett gefüllt hat, winkt ein Sonderpreis.