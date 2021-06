Der mindestens 400 Meter lange Fuß- und Radweg entlang des Hainbachs in Schwegenheim wird nach der Sanierung in den nächsten Tagen freigegeben. Die Baufirma habe den Weg, der unter anderem durch Wurzeln beschädigt war, in wenigen Tagen neu asphaltiert, sagt Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG). Für die Arbeiten war der Erste Beigeordnete Holger Hellmann (FWG) federführend zuständig. Lutzke zufolge sollen auch Pfosten installiert werden, damit Paketzulieferer den Weg nicht mit ihren Fahrzeugen benutzen, was in der Vergangenheit schon vorgekommen sei.