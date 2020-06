Eine schwer Verletzte, ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 35a ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 57-jährige Unfallverursacherin gegen 17.40 Uhr auf die B 35a von Forst kommend in Richtung Bruchsal. Aus bislang unbekannten Gründen ist sie unmittelbar nach der Auffahrt der Kreisstraße 3575 auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort leicht versetzt frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen. Beim Versuch, der Fahrerin auszuweichen, touchierte der 44-Jährige mit seinem Audi die Leitplanke. Beide Unfallbeteiligte sind durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht worden. Da an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstanden war, mussten diese abgeschleppt werden.