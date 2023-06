60 Tage nach Ostern, zehn Tage nach Pfingsten ist Fronleichnam, in unserer Kinderzeit noch ein faszinierendes Fest. Schon ab Wochenanfang roch das Schulhaus, wo ich in die erste Klasse ging, nach Blumen und Buchs. Kränze wurden geflochten und Vasen gefüllt, dass am Tag alles bereit war, um das Dorf in Fahnenschmuck und Blütenglanz erstrahlen zu lassen. War alles geziert, zogen wir schon als Sechs- oder Siebenjährige durchs Dorf, um alles zu bewundern.

Früh durften wir auch schon mitwirken, bei der Prozession das Kreuz tragen oder die Schellen und das Rauchfass schwingen. Später fuhren wir am Vortag mit Traktor und Rolle in den Wald, um Maien zu holen, die im Dorf verteilt wurden. Beim „Adel“ gab es danach eine heiße Wurst, die nach der ungewohnten Arbeit besonders gut schmeckte.

Bei der Prozession selbst spielten wir jetzt auch Blasmusik. Pfarrer Zöller schrieb die Sätze. Wochenlang wurde geübt. So hielten wir uns auch eine ganze Weile recht wacker. Als wir aber bis weit ins Oberdorf gezogen waren, wurden die Lippen mehr und mehr müde. Zum Glück wohnte da ein Freund und vor seinem Haus war ein Altar. Während Pfarrer, Lektor und Chor ihre Aufgaben erfüllten, schlichen wir mit ihm in den Keller. Ein Schluck Wein brachte uns wieder so in Schwung, dass wir den letzten Kilometer zurück in die Kirche spielend bewältigten.

Die Prozessionsstrecke war nicht nur sehr lang, auch immer mehr Autofahrer beschwerten sich, denn die Bundesstraße führte mitten durch das Dorf und wir blockierten sie für einige Zeit. So ging es in den nächsten Jahren über kürzere Seitenstraßen.