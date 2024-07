Mehr als die Hälfte der Historie „ihres“ Gesangvereins haben die vier Männer miterlebt. Das würdigt der Verein. Ihr Appell angesichts des Mitgliederschwunds: Nach der Familienplanung in den Chor eintreten.

Ein vierfaches Jubiläum steht dieses Jahr im Bellheimer Gesangsverein Frohsinn an. Roland Albrecht, Alfred Gadinger, Peter Schaller und Norbert Pfadt feiern 60 gemeinsame Jahre in „ihrem“ Verein. Mehr als die halbe Geschichte des 1910 gegründeten Frohsinns haben sie erlebt. Und viel zu erzählen.

Sie haben es noch vor Augen, als sie sich als junge Männer zum ersten Mal im Bellheimer Jugendheim trafen. Alfred Gadinger, mit damals 16 Jahren der jüngste im Bunde, durfte erstmal die Tonleiter vorsingen – vor der Sängerschaft, vor allem vor seinem Vater Edmund, der damals Vorsitzender war. „Es war natürlich die Ehrenpflicht für mich und meine Brüder, das wir beim ’Frohsinn’ mitmachen, das war ganz klar“, erinnert sich der Bellheimer. Gadinger wurde zweiter Tenor und Vater Edmund mächtig stolz.

Nach Probe Stimme geölt

Zu dieser Zeit hatte der Gesangsverein auch bei den jüngeren Männern im Dorf noch einen anderen Stellenwert – neben den Turnvereinen und dem Fußballclub war er eine der wichtigsten Anlaufstellen. Die Vier erinnern sich, wie knapp 100 Sänger in der Übungsstunde press beieinander standen, das Kondenswasser am Fenster hinab lief. Der schönste Teil des Abends, da sind sich alle einig, folgte danach. Nach getaner Sangesarbeit zog die gesamte Sängerschaft in eines der Wirtshäuser des Dorfes. „Der Spruch meines Vaters war immer: 'Wer noch Lust und Lieb hot uff e Glas Bier...'“, erinnert sich Gadinger. Dann ging es jede Woche zu einer anderen Tränke: zur „Reichskrone“, zum „Bären“, zum „Löwen“, zum „Hirsch“, zum „Pfälzer Hof“, zur „Schwarzen Traube“. Alles Namen, die heute nur noch die Älteren im Dorf kennen.

„Der gesellige Teil, das war für uns das Wichtigste. Das war der Haken, an dem auch ich hängen geblieben bin“, erzählt Roland Albrecht. Und wenn einer Frühschicht hatte, dann soll es auch mal vorgekommen sein, dass er von der Singstunde direkt zur Arbeit ging.

Gründe für Mitgliedschaft

Zur Hochzeit in den 70er Jahren war der „Frohsinn“ mit 750 aktiven und passiven Mitgliedern der größte Männergesangsverein im Landkreis. Die Mitgliedschaft war unter anderem auch deshalb beliebt, weil ein jedes Mitglied bei der Beerdigung vom Männerchor begleitet wurde. Einer Pflicht, der auch heute noch nachgekommen wird. Aber auch bei freudigeren Anlässen waren die Sänger ein fester Teil des Ortsbildes – seien es Sängerfeste, Festumzüge oder beim Faschingsumzug, wo der Verein lange einen eigenen Wagen hatte. Erinnerungen, die herausragen, waren etwa der Besuch in Berlin beim Deutschen Chorfest, wo die sonst so geselligen Sänger bei der Grenzkontrolle durch die ostdeutsche Volkspolizei einmal ganz brav die Füße still halten mussten. Oder der Auftritt beim 1200. Dorfjubiläum 1974. So mancher ist auch noch 50 Jahre später zum 1250. Jubiläum dabei, wo der „Frohsinn“ im „ökumenischen Eck“, der gemeinsamen Veranstaltungsfläche der beiden Dorfkirchen, auftreten wird.

Die vier Jubilare stellen auch vier der fünf noch lebenden Ehrenmitglieder des Vereins. Alle haben über den Gesang hinaus jahrzehntelang verschiedene Funktionen ausgeübt. So war Norbert Pfadt 22 Jahre der Notenwart, Peter Schaller Vizechorleiter und Schriftführer, Roland Albrecht der Vereinsrechner. Alfred Gadinger war Pressewart und ist in dieser Funktion auch bald 60 Jahre Mitarbeiter der RHEINPFALZ.

Offen für Sängerinnen

Natürlich hat sich in den sechs Jahrzehnten vieles geändert. Die Öffnung für weibliche Mitglieder 2010 zum Beispiel. Von vielen damals abgelehnt, sehen die Vier dies heute als richtigen und wichtigen Schritt. Die Singstunden mit Dekanatskantor Bernd Greiner, der den „Frohsinn“ inzwischen musikalisch leitet, mache großen Spaß, weil Greiner eine musikalische Ausbildung vorweisen könne wie kein Zweiter, sagt Gadinger. Das große Problem sei, natürlich, der fehlende Nachwuchs. Der Verein habe derzeit noch rund 300 Mitglieder; um die 25 kämen noch in die Singstunde. Die Altersspanne reiche von 42 bis 90. Edmund Gadinger war noch bis kurz vor seinem Tod im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren mit dabei. Sein Sohn Alfred schließt mit einem Appell an die Männer in der Region um die 40: „In dem Alter ist man berufsmäßig angekommen und die Familienplanung erstmal abgeschlossen – ihr seid herzlich eingeladen, euch uns anzuschließen.“