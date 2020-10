Als eine fröhliche Familie“ zeigten sich Ende Oktober 1970 die über 80-jährigen Rülzheimer beim damals noch „Tag der Alten“ genannten Seniorennachmittag, in dessen Verlauf in der örtlichen Gymnastikhalle neben Kaffee und Kuchen auch ein kräftiger Imbiss gereicht wurde. „Frohsinn, Heiterkeit und flotte Musik wurden von der Jugendmusikkapelle, dem OFRA-Quartett und Humorist Josef Bahlinger sowie teilweise von den Alten selbst gratis dazu geliefert“, berichtete die RHEINPFALZ im Anschluss an die gelungene Veranstaltung.