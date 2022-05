JOCKGRIM. Wer bei dem Titel „Der Schneewittchenfluch“ denkt, dass das Jugendtheater-Ensemble „Frogs on stage“ demnächst ein Märchen auf die Bühne bringt, liegt nur zum Teil richtig. Die junge Truppe der „Bühnenfrösche“ Jockgrim verspricht ein spannendes Stück für Kinder ab sechs Jahren, das zwar an das Märchen der Gebrüder Grimm angelehnt ist, viel mehr jedoch eine witzige und überraschende Mixtur zwischen realer Welt und Fantasiereich ist. Autorin ist Karin Wiegand.

Vierzehn junge Schauspieler im Alter von acht bis 19 Jahren verkörpern Handy-affine Teenager mit Null Bock auf die Schule, aber auch Feen, Zwerge, eine Königin und einen Prinzen und natürlich das schöne Schneewittchen. „Fast alle jungen Akteure, die vor Beginn der Pandemie zur Gruppe gehörten, sind nach der zweijährigen Pause wieder mit dabei“, erzählt Alexandra Hellmann. Nur zwei hörten wegen der Schule oder anderer Zeit-intensiver Hobbys auf. Hellmann und Jutta Reuter führen Regie, die beiden Souffleusen Monika Illgen und Charlotte Haase helfen bei Texthängern und dort, wo es sonst ab und zu hakt. Zwei neue Ensemble-Mitglieder, die achtjährige Helene und der 15-jährige Janis, besetzen die frei gewordenen Rollen in dem Stück, das schon vor zwei Jahren aufgeführt werden sollte.

Deshalb war die Freude groß, als die regelmäßigen Proben in den Herbstferien endlich wieder starteten. Vor wenigen Wochen gingen die jungen Bühnenfrösche zu einem Probe-Wochenende in eine Jugendherberge, seit dem Osterferienende wird auf der Bühne in der TSG-Turnhall’ geprobt. Immerhin zehn Szenen musste das Bühnenbau-Team entsprechend ausstatten, die kleinen und großen Dramen spielen unter anderem in einem Klassenzimmer und in einer Zwergenhütte. Ähnlich aufwändig fallen die Kostüme aus, wegen vieler Rollen werden mehr als sonst gebraucht, deshalb übernahm die Mutter von einem Kind viele Näharbeiten.

Ins unbekannte Märchenreich gezaubert

„Die Lust unseren jungen Schauspieler am Theaterspielen ist ungebremst, alle sind richtig froh, dass wieder gespielt werden kann“, sagt Regisseurin Hellmann. Tatsächlich herrscht an einem frühen Sonntagvormittag auf und vor der Theaterbühne ein richtiges Gewimmel, Kostüme werden zusammengesucht und in mit Namen beschriftete Tüten gepackt, an einem Zwergenbart muss das Haltegummi verstellt werden, der Feenhut will einfach nicht auf dem Kopf der aufgeregten und wütenden Fee sitzen bleiben. Sie ist im Stück in der Realität gelandet, bei Kindern und Jugendlichen, die so gar nichts mit diesem wunderlichen Wesen anfangen können. Zur Strafe für ihr Unwissen werden sie mit bösen Flüchen belegt und ins unbekannte Märchenreich gezaubert. Ob sie ihren Flüchen entkommen und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren können, ob dabei das Schneewittchen, der Spiegel oder eine goldene Kugel eine Rolle spielen, wird nicht verraten.

Info

Aufführungen von „Der Schneewittchenfluch“ sind am Samstag, 14. Mai, 16.30 Uhr, Freitag, 20. Mai, 19 Uhr und Samstag, 21. Mai, 18 Uhr in der TSG-Turnhall’ in Jockgrim. Karten zum Preis von sechs Euro gibt es ab sofort auf der Homepage unter www.die-buehnenfroesche.de, bei Edeka Johansen in Jockgrim und bei der Sparkasse Jockgrim.