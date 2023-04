Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur wenige Wochen vor seinem 74. Geburtstag ist Fritz Hochdörffer gestorben. Hochdörffer war ein Macher, der an vielen Stellen eingesprungen ist, um etwas voranzutreiben. Das Kinderfest führte er zum Erfolg.

Fritz Hochdörffer war an vielen Stellen in der Stadt aktiv. Zuerst führte er bis zu seinem (Un)-Ruhestand ein großes Versicherungsbüro in der Stadt. Schon während dieser