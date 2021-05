„Hairstyle by Manuela“ – so heißt der neu eröffnete Friseursalon im alten Ortsteil von Wörth in der Ludwigstraße 32 neben der VR-Bank. Hier befand sich früher ebenfalls ein Friseursalon – „Rebhuhn“. Die aus Hagenbach stammende und jetzt in Wörth wohnende Geschäftsinhaberin Manuela Raßbach möchte sich für den einzelnen Kunden viel Zeit nehmen, „denn der Friseurbesuch soll eine kleine entspannte Auszeit vom Alltag sein.“ Sie gehe gerne auf die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kunden mit sehr persönlicher individueller Beratung ein. Ortsvorsteher Helmut Wesper überreichte der Inhaberin zur Eröffnung einen Blumenstrauß und wünschte ihr viel Erfolg. Das neue Geschäft sei eine Bereicherung für den Altortbereich. Tel. 07271-5009286, www.hairstylebymanuela.de.