Neupotz. Auf dem Friedhof sind künftig auch Urnenwiesen- und Urnenbaumgrabstätten möglich. Der Ortsgemeinderat hat die Friedhofssatzung jetzt geändert. Was noch folgt, ist die Anpassung der Gebührensatzung. Ortsbürgermeister Stefan Gehrlein (parteilos) schlug vor, den Friedhof zukunftsorientiert zu gestalten. Gehrlein bat um Vorschläge der Fraktionen hierfür. Ehe diese an eine Planerin gegeben werden, mit der er bereits Kontakt aufgenommen hat, soll der zuständige Ausschuss über eine Neukonzeption beraten. Ausgangspunkt ist die Entwicklung der letzten Jahre, wonach die Zahl der Urnenbestattungen zunimmt, während es immer weniger Erdbestattungen gibt. 2023 wurden 23 Menschen bestattet. Die allermeisten, nämlich 20, in Urnen.