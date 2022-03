Der Platz des Friedens und der Begegnung soll verschönert werden. SPD-Vertreter rufen Bürger auf, sich bei einer Aktion am Samstag, 12. März, zu beteiligen. 1928 wurde die Kriegergedenkstätte in der damaligen Hauptstraße errichtet. Vor 50 Jahren wurde die Gedenkstätte zu einem Platz des Friedens und der Begegnung umgestaltet. Mittelfristiges Ziel sei, den Platz im Zuge der Sanierung der Cany-Barville-Straße grundlegend umzugestalten. Bis dahin soll der Platz jedoch schon aufgewertet werden.

„Uns ist wichtig, dass das Ortsbild attraktiv ist, sodass man sich in seinem Heimatort wohlfühlt. Sukzessive gehen wir zentrale Vorhaben an, starten aber auch gemeinsam kleine Bürgerschaftsprojekte“, berichten Ortsvorsteher Jochen Schaaf und Stadtrat Mario Daum. Am Samstag geht es ans Denkmal, wo drei bis vier Blumeninseln und ein Blumenstreifen angelegt werden sollen. Die SPD stellt dafür rund 400 Euro bereit. Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen wollen, können sich bei Mario Daum (Telefon 0159 0 1966801 oder E-Mail an mario.daum@spd-woerth-rhein.de) melden.