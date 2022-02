Opfer des Sturmtiefs „Ylenia“, das am Donnerstag auch die Südpfalz streifte, wurde die 150 Jahre alte „Friedenslinde“ auf dem Kandeler Plätzl.

Gegen 13 Uhr hatte sich ein Anwohner bei der Stadt gemeldet und mitgeteilt, dass er ein verdächtiges Geräusch, einen lauten Knall, gehört habe, der Baum sei wohl angerissen worden. Nun kam nicht nur die Stadtspitze mit Bürgermeister Michael Niedermeier und den Beigeordneten (Jutta Wegmann, Michael Gaudier und Werner Esser) zum Plätzl unter dem St. Georgsturm, um sich ein Bild vom Schaden an der Linde zu machen. Hinzugerufen wurde auch der Baumsachverständige der Stadt, wie uns der Erste Beigeordnete Michael Gaudier auf Anfrage bestätigte.

Übereinstimmend sei man zum Ergebnis gekommen, dass die Linde, die schon 2013 bei einem Brand erheblich beschädigt worden war, und dennoch überlebte, diesmal nicht mehr zu retten sei. Selbst im Zweiten Weltkrieg hatte sie mehrere Granateneinschläge überlebt. Es galt auch, eine weitere Gefährdung zu vermeiden, denn die umliegenden Gebäude wären unter Umständen beschädigt worden, wäre die Linde umgestürzt.

So entschloss man sich schweren Herzens, so Gaudier, die Linde mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr zu fällen. Mit einem Lkw seiner Firma wurde der Baumstamm dann zur Barthelsmühle im Stadtteil Minderslachen gebracht. In aller Ruhe soll entschieden werden, wie man mit diesem Baumstamm verfahren will. Wie Gaudier betonte, hätten alle Beteiligten schwer mit sich gerungen, konnten sie doch auch persönliche Erinnerungen mit der Friedenslinde verbinden.