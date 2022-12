Die Georgspfadfinder der DPSG Bruchsal veranstalten dieses Jahr zum elften Mal eine Aktion zur Verteilung des Friedenslichts aus Betlehem. Am 3. Advent, Sonntag, den 11. Dezember um 16 Uhr ist die Friedenslichtfeier im Rathaus am Marktplatz. In diesem Jahr steht die Friedenslichtfeier unter dem Motto „Frieden beginnt mit dir“. Mit diesem Zitat des Dalai Lama möchte die Aktion Friedenslicht (www.friedenslicht.de) die Verantwortung eines jeden einzelnen herausstellen, wenn es um den Erhalt von Frieden geht.

Auch die Georgspfadfinder der DPSG Bruchsal, Stamm Christophorus, unterstützen diesen Aufruf und laden deshalb zur Aussendungsfeier des Friedenslichts ins Rathaus ein. Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und von Vertretern der anerkannten Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände in Wien abgeholt. So kommt das Licht jeden 3. Advent auch nach Bruchsal.

Dort findet es dann seinen Weg in die Haushalte, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime, die Stadtverwaltung und den Gemeinderat. Weitere Informationen www.friedenslicht-bruchsal.de