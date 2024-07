Unter dem Motto „Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens“ (1 Kor. 14,33) veranstaltet die katholische Pfarrei Hl. Theodard am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, am Dieterskirchel eine Wort-Gottes-Feier für den Frieden in der Welt. Seit dem 24. Februar 2022 herrsche Krieg in Europa. Über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit den ständigen Bombardements würde man durch Medien laufend informiert. Und durch den Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 habe ein weiterer Krieg im Nahen Osten mit unvorstellbaren Situationen für die gefangenen Geiseln und für die im Gaza-Streifen lebende Zivilbevölkerung begonnen. Darüber hinaus gebe es noch weitere kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Teilen der Erde.