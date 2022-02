Aufgrund der „akuten Eskalation der Lage“ in der Ukraine ruft das Bündnis „Karlsruhe gegen den Krieg“ für den heutigen Donnerstag zu einer Kundgebung auf. Die Veranstaltung startet um 17 Uhr auf dem Marktplatz. „Viel zu lange haben wir den Frieden in Europa als selbstverständlich angenommen und waren als Friedensbewegung zu schwach“, heißt es im Aufruf. Doch jetzt sei die Lage in Europa bedrohlicher als je zuvor seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Bündnis fordert, dass keine Waffen in das Kriegsgebiet geliefert werden und eine „Entspannungspolitik und Kompromisse statt Säbelrasseln und Fingerzeige.“ Bereits in der vergangenen Woche haben sich in Karlsruhe etwa 100 Menschen versammelt, um für Frieden und eine diplomatische Lösung des Konflikts zu demonstrieren. Das Ordnungsamt Karlsruhe bestätigte, das eine entsprechende Versammlung geplant sei und der Veranstalter mit 1000 Teilnehmern rechne.

Für den Samstag ruft die ukrainische Gemeinde unter dem Motto „Frieden für die Ukraine - Sicherheit für Europa“ zu einer weiteren Demonstration ab 14 Uhr auf dem Schlossplatz auf.