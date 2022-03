Bei dem für Montagabend per Flugblatt angekündigten „Friedens-Demozug“ handelte es sich um keine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Vielmehr ging es um Kritik an den Corona-Auflagen, informierte die Kreisverwaltung am Dienstag. Folglich war es die Fortsetzung der seit Monaten in Bellheim immer montags abgehaltenen Protestaktionen gegen die Corona-Auflagen – nur mit etwas verändertem Ablauf. Statt sich am Rathaus zu treffen, wo man sich nach einem Rundgang durchs Dorf wieder trennte, ging es dieses Mal von der wenige Meter entfernten Schneider-Halle zum Kerweplatz in der Jahnstraße. Dabei führten die Teilnehmer des nun angemeldeten Protestzuges – und zwar von der Bellheimerin Julia Licht – Plakate, Trommeln und Pfeifen mit sich sowie Musiklautsprecher. Auf dem Kerweplatz fand nach Mitteilung der Kreisverwaltung eine Kundgebung statt, bei der mehrere Redner auftraten. Nach eineinhalb Stunden endete die Veranstaltung gegen 19.30 Uhr. Den über 200 Demonstranten stellte sich in der Jahnstraße am Kerweplatz eine Menschenkette mit rund 40 Gegendemonstranten in stillem Protest gegenüber. Auch diese Kundgebung war laut Polizei angemeldet. „Beide Versammlungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“, bilanzierte die Kreisverwaltung.