Sängerin, Büttenrednerin, Stimme der Ortsrufanlage, Integrationshelferin – die Liste der freiwilligen Einsätze ist lang. Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gesellschaft hat Elfriede (Friedel) Burger aus Neupotz jetzt die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten.

Elfriede Burger ist beispielsweise seit zwanzig Jahren ehrenamtliche Sprecherin der Ortsrufanlage und informiert dadurch regelmäßig die Neupotzer. Seit 2010 ist sie stellvertretende Vorsitzende des Kulturvereins Neupotz. Aktives Mitglied im Kirchenchor St. Cecilia Neupotz ist sie seit 1956, sowie seit zehn Jahren stellvertretende Vorsitzende des Kirchenchors. Friedel Bürger bringt sich als aktive Büttenrednerin beim Neupotzer Fasching ein und zählt seit 1992 zu den Gründungsmitgliedern im Neupotzer Faschingsgremium „Neuner-Rat“. Auch in der Theatergruppe „Kauderwelsch“ zählt sie zu den Gründungsmitgliedern und aktiven Beteiligten.

Die Pflege der Grünanlage des Fahrbahnteilers am Ortseingang von Neupotz hat auch Elfriede Burger übernommen, ebenso wie die ehrenamtliche Pflege des Feldkreuzes am Oberen Altrhein und der Kriegerdenkmalkapelle auf dem Friedhof.

Damit nicht genug: Sie hilft seit 2012 bei Veranstaltungen im „Haus Leben am Strom“, dessen Impulsgeberin sie auch ist, und hat sich für den Umbau dieses Hauses zum „Haus Leben am Strom“ eingesetzt.

Auch für Flüchtlinge, Schulkinder und Senioren aktiv

Großes Engagement hat Burger auch im kirchlichen und sozialen Bereich gezeigt: So ist sie beispielsweise seit 2014 Integrationshelferin für die Eingliederung von Flüchtlingen. Zudem engagiert sie sich seit Jahren als Jurymitglied beim Vorlesewettbewerb der Grundschule und hat fünfzehn Jahre lang die Seniorennachmittage organisiert. Im Pfarrgemeinderat ist sie seit 23 Jahren Mitglied und auch im Verwaltungsrat der Kirchengemeinde „St. Bartholomäus“ in Neupotz aktiv. Seit 27 Jahren ist sie Lektorin in der Kirchengemeinde, außerdem gestaltet und organisiert sie die Außenaltäre bei den jährlichen Fronleichnamsprozessionen.

Elfriede Burger hat sich auch im politischen Bereich engagiert und war von 1994 bis 2014 Mitglied im Ortsgemeinderat Neupotz sowie in mehreren Ausschüssen. Seit fünf Jahren unterstützt sie den Ortsbürgermeister bei den Geburtstagsbesuchen „älterer“ Bürgerinnen und Bürger.

Überreicht wurde die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer verliehene Medaille durch den Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Hannes Kopf.