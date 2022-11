100 Jahre in geistiger und körperlicher Frische zu erleben, ist nicht jedermann vergönnt. Frieda Burger in Neupotz hat dies erreicht. Sie feierte vor einigen Tagen diesen runden Geburtstag.

Sie lebt heute noch zusammen mit ihrem 99-jährigen Mann Alfred Burger in dem Haus, in dem sie am 29. Oktober 1922 geboren wurde. Sie ist damit die erste gebürtige Neupotzerin, welche dieses Alter erreicht hat. Zusammen mit ihrem Bruder Walter, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, wuchs sie in der Schulstraße in Neupotz auf.

Nach dem Besuch der Volksschule in Neupotz unterstützte sie ihre Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb und war auch immer für Nachbarn und Freunde in der Hausarbeit und in der Landwirtschaft tätig. Der in dieser Zeit beginnende Weltkrieg ließ ohnehin nichts anderes zu. 1947 erfolgte die Heirat mit Alfred Burger, mit dem sie 2017 die Gnadenhochzeit und im Mai dieses Jahr die Kronjuwelen-Hochzeit, das 75. Ehejubiläum, feiern durfte. In Neupotz unterstützte sie die Frauengemeinschaft und noch heute ist sie Mitglied im Musikverein Seerose. Sie liest noch jeden Tag die RHEINPFALZ, denn schließlich will man ja informiert sein, wie sie betont.

Sie freut sich über die Unterstützung, die sie in der eigenen Familie erfährt. Sie feierte zusammen mit ihrem Mann Alfred, ihrem Sohn Walter, ihrer Schwiegertochter Marianne, drei Enkeln und zwei Urenkelinnen. Ihr zweiter Sohn Edwin und die Schwiegertochter Irmgard sind schon verstorben. Die Besucher, die zum Geburtstag gratulierten, wünschen ihr weiterhin alles Gute.