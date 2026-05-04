Die Mitglieder haben in der Versammlung des Freundschaftskreises Bellheim-Kozmin/Wlkp/Polen hat Irma Geißert für weitere vier Jahre zur Vorsitzenden gewählt. Ihr Stellvertreter bleibt Stefan Gadinger.

Geißert berichtete vom vergangenen Jahr: Der Verein war mit einem Verpflegungszelt mit Kaffee und Kuchen bei der Kirchweih sowie beim Nikolausmarkt mit einem Imbissstand vertreten. Bei der Mehrtagesfahrt nach Kozmin sei der Bellheimer Delegation ein herzlicher Empfang bereitet worden.

2026 werden die Freunde aus Kozmin vom 3. bis 6. September in Bellheim erwartet, die Vorbereitungen laufen. Auch sei geplant, an Kirchweih und beim Nikolausmarkt wieder präsent zu sein.

Der Vorstand

Vorsitzende ist Irma Geißert; zweiter Vorsitzender Stefan Gadinger, Kassier Detlev Balzar, Schriftführer Rüdiger John. Beisitzer sind Angelika Heinz, Eugen Geißert, Wolfgang Jöckle, Christian Müller, Sahra Müller, Barbara Ptasik und Aldona Wiersch, Kassenprüfer Maria Ackermann und Ludwig Müller.