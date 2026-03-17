Von „Mac Palatinat“ bis Schüleraustausch: Der Ehrenamtspreis „Gemeinsam für Germersheim“ geht an zwei Vereine, die Europa seit Jahren vorleben.

Seit elf Jahren gibt es den Deutsch-Ungarischen Freundeskreis Germersheim-Zalaszentgrót. Noch viel älter ist der Freundschaftskreis Germersheim-Tournus, der 1973 gegründet wurde. Dessen Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1964. Getragen wurde die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Frankreich von Schüleraustauschen – die bis heute andauern, wenn auch nicht mehr so regelmäßig.

Es waren „Menschen mit Herz und Engagement“, die Europa vorgelebt haben, sagt Laudator Fritz Brechtel in seiner Funktion als ehemaliger Präsident des Eurodistricts Pamina. Von 28 Bürgern sei der Freundschaftskreis mit Tournus gegründet worden, heute zähle der Verein 86 Mitglieder. Und es gibt unzählige Freundschaften, die in dieser Zeit geschlossen wurden. Einen großen Anteil daran trägt Brechtel zufolge Magdalena Walch, die nach dem überraschenden Tod ihres Mannes Gerhard (2018) die Führung des Freundschaftskreises übernahm.

Zum Lichterfest nach Tournus

Und das Ehepaar begründete eine Tradition, nur unterbrochen während Corona, die bis heute anhält: der Verkauf des „Mac Palatinat“ beim Lichterfest in Tournus, wie Fritz Brechtel sagte. Im Dezember 1996 fuhren Vorstandsmitglieder des Vereins erstmals zum Lichterfest nach Tournus. Mit im Gepäck Pfälzer Spezialitäten wie Saumagen und Bellheimer Bier. Das Engagement der Familie Walch ehrte der Tournuser Stadtrat mit der Benennung einer Straße nach Gerhard Walch im Frühjahr 2018, und Magdalena Walch wurde im selben Jahr anlässlich der 55-jährigen Partnerschaft zur Ehrenbürgerin ernannt. Nun wurde der Verein beim Jubiläumsball der Stadt Germersheim mit dem Ehrenamtspreis der Stadt – eine Skulptur von Karl-Heinz Deutsch und 500 Euro – ausgezeichnet. Magdalena Walch dankte im Namen des Vereins für die Auszeichnung.

Beim Jubiläumsball wurden die Ehrenamtspreise übergeben. Nächstes Jahr soll es wieder einen Bürgerball geben. Foto: Iversen

Karl-Heinz Deutsch verbindet eine nette Geschichte mit Familie Walch und Dieter Hänlein, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Germersheim-Zalaszentgrót. Nach Angaben des Künstlers war es Dieter Hänlein in seiner Funktion als Beigeordneter der Stadt Germersheim, der ihn nach Germersheim in das Atelier im Lamotte-Park holte. Und Familie Walch sei damals unter den ersten Kunden gewesen. Vor 15 Jahren wurde der durch den Künstler gestaltete Ehrenamtspreis erstmals vergeben. Das Preisgeld wurde in diesem Jahr laut Christoph Buttweiler, Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam für Germersheim“, verdoppelt, da ja zwei Vereine ausgezeichnet werden.

Generalkonsul gerne Gast

Die Laudatio für den Freundeskreis Germersheim-Zalaszentgrót, den zweiten Preisträger, hielt András Izsák, ungarischer Generalkonsul aus Stuttgart. Der nicht zum ersten Mal in Germersheim ist, wie Bürgermeister Marcus Schaile sagte. Und der Generalkonsul kündigte an, auch im kommenden Jahr beim Bürgerball mit dabei sein werde, „wenn der Bürgermeister mich einlädt“. Gegründet wurde der Freundeskreis 2005. Bei der Gründung seien es 67 Personen gewesen, heute habe der Verein 135 Mitglieder. András Izsák rechnete vor, dass es nur 165 Jahre dauere, bis alle Germersheimer Mitglied im Verein sind. Er dankte Dieter Hänlein, einem der Mitinitiatoren der Vereinsgründung, für dessen Engagement. Der Generalkonsul appellierte an die Gäste beim Jubiläumsball: „Begegnen Sie sich, sprechen Sie miteinander.“ Dies sei ein wichtiger Beitrag für Europa.

Dieter Hänlein freute sich, dass es im Januar dieses Jahres „erstmals einen Schüleraustausch mit dem Goethe-Gymnasium“ gegeben hat. Im Juni werde eine Schülergruppe aus Zalaszentgrót zu Gast sein. Das Preisgeld soll für einen Programmpunkt des Gegenbesuchs verwendet werden. Gleichzeitig warb er für die Fahrt des Vereins im Oktober (Herbstferien) in die ungarische Partnerstadt. Einige Plätze im Bus seien bestimmt noch frei.