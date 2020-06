Richtig schön sehen sie zurzeit aus, die Blumen in Gärten und auf den Balkonen. Pfingstrosen, Begonien und vieles mehr blüht im Frühsommer. Manche, wie unser Rosenstrauch im Hof, sind sogar schon am Verblühen. Beim Anblick der Rosenblätter auf dem Boden musste ich an Fronleichnam denken. Anfang der Woche wäre ich unterwegs gewesen und hätte Blumen für unseren Blumenteppich gesammelt. Am Mittwoch hätten wir die Blütenblätter abgezupft, um sie am frühen Morgen an Fronleichnam zu einem Teppich vor unseren Altären zu legen. In diesem Jahr ist das alles ausgefallen. Keine Prozession, kein Blumenteppich. Schade.

Ein kleines Kunstwerk zaubern die fleißigen Helfer und Helferinnen eigentlich an Fronleichnam. Ein vergängliches Kunstwerk, denn die Blumenblätter, sind schnell verwelkt. Sind die Blumen dann nicht eigentlich zu schade, um sie als Blumenteppich zu verwenden, wo sie nur so kurze Zeit überleben?

Schauen wir mal in die Geschichte. Schon im antiken Ägypten 1540 vor Christus ist belegt, dass Blumen als Grabbeigaben genutzt wurden. Im antiken Griechenland wurden Blumen an junge Frauen verschenkt, um ihre Schönheit zu würdigen, und die Germanen banden sie zu Kränzen als Schmuck an Festtagen. Ab der Renaissance kommt es in Europa in Mode Blumen zu verschenken. In dieser Zeit entwickelt sich auch die Tradition der Blumenteppiche an Fronleichnam.

Blumen zu schneiden, sich mit ihrer Schönheit zu schmücken, ist also ein jahrtausendealter Brauch. Blumen erinnern uns an das Schöne im Leben, sie schenken uns Freude, sei es im Garten, in der Vase oder als Blumenteppich. Aber Blumen können noch mehr. „Durch die Blume sagen“ meint nicht nur „indirekt Kritik an etwas üben“, sondern auch, seine Gefühle zu einem Menschen durch Blumen auszudrücken. Am bekanntesten sind vermutlich die roten Rosen für die Liebe.

So ist es natürlich schade, dass die Blumen nach dem Pflücken nur kurze Zeit halten. Aber in ihrer kurzen Lebensdauer können wir Wertschätzung, Dankbarkeit, Freude und Liebe zeigen, zu einem Menschen oder wie an Fronleichnam, zu Jesus Christus. Verschenken Sie doch in den nächsten Wochen Freude und lassen Sie sich selbst Freude schenken – vielleicht nicht nur „durch die Blume“.

Info

In dieser Kolumne richten Pfarrer und Pastoralreferenten zum Wochenende Worte an die Leser. Irina Manck (38) ist Pastoralreferentin in der Pfarrei Germersheim.