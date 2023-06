Sowohl in Maximiliansau als auch in Hagenbach gibt es Storchennachwuchs. Darüber informierte Tatjana Sieghold. Zusammen mit ihrem Vater Theo Merk und den Familien kümmert sie sich um die beiden Nester.

Auf dem Nest beim Hagenbacher Gewerbegebiet sind es drei kleine Störche, die geschlüpft sind. Namen haben sie nicht bekommen. An der Goldgrundstraße in Maximiliansau ist ein Jungvogel geschlüpft. Dieser wurde mittlerweile auch beringt und mit einem Namen versehen: Merlin. Erste Flugversuche wurden schon beobachtet. Anfangs gingen die Storchenfreunde und auch Anwohner von 2 Jungtieren aus. „Unsere Störchin ist ja auch nicht mehr die jüngste“, erklärt Sieghold.

Über die Storchenmama in Maximiliansau kann sie Interessantes erzählen: „Unsere Störchin ist eine der ältesten in Rheinland-Pfalz.“ Beringt wurde die Störchin am 25. Juni 1996 in der Schweiz im Züricher Zoo. Von dort siedelte der Weißstorch in die Südpfalz über. Seit 1999 brütet das Weibchen im Vogelpark in Wörth. Seit 2017 ist das Nest in Maximiliansau ihr Zuhause. Die Lebenserwartung von Störchen liegt in einzelnen Fällen bei über 30 Jahren. Über den Partner der Storchen-Dame lässt sich derweil nicht viel sagen, denn ein Ring fehlt.

Beringt wurden die Nachwuchsklapperer von Storchenexperte Christian Reis. Dieser musste laut Sieghold frei am Mast klettern, weil das Gelände in Maximiliansau mit dem Hubsteiger nicht befahrbar ist. „Es ist alles zugewuchert.“ Auch für Tatjana Sieghold und ihren Vater ist es mittlerweile sehr schwer, sich auf dem Gelände zu bewegen, um in den Bereich des Nests zu kommen. „Ich könnte da echt unterstützen gebrauchen“, klagt die Storchenfreundin. Nach einer Anfrage bei der Stadt – laut Siegholds Wissen ist das Grundstück städtischer Grund – wurde ein großer umgestürzter Ast entfernt, das Gelände ist jedoch weiterhin zugewuchert.