Im Goethe-Gymnasium wurden die Landessieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen gekürt. Den ersten Platz in „Alten Sprachen“ erzielte die Gruppenarbeit der Germersheimer Schülerinnen und Schüler Finia Wienert (9a), Julia Woytaler (9a), Simon Köhler (9a), Giripryan Kumaralingam (9b) und Lucas Reichling (9a), berichtet die Schule. Sie hatten ein kreatives Video in lateinischer Sprache gedreht und eine über zwei Meter lange Schriftrolle aus echtem Papyrus gebastelt, die eine selbstverfasste lateinische Chronik des Jahres 2021 beinhaltete. Für diese Leistung erhielten die Jugendlichen 250 Euro, gesponsorte Bücher und natürlich „honor et gloria“ (Ehre und Ruhm). Die weiteren Preisträger waren aus Trier, Prüm, Bolanden und Kaiserslautern nach Germersheim angereist. Studiendirektor Michael Grabis vom Mainzer Bildungsministerium übergab die Preise. Anschließend diskutierten Politiker, Wissenschaftler, Lehrer und Schüler in einem Podiumsgespräch weiter.