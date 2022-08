Gemeinsam auf Entdeckungsreise, Freizeit und Freiheiten gemeinsam genießen, den teilweise schwierigen Alltag für kurze Zeit vergessen – solche Momente möchte das Jugendamt des Landkreises Germersheim Familien mit Kleinstkindern, die sich in besonders belastenden Situationen befinden, ermöglichen.

„Ob auf Safari durch den Zoo oder gemeinsames toben auf dem Indoor-Spielplatz. Rechtzeitig zum Ferienbeginn unterstützt das Jugendamt diese Familien mit Gutscheinen für Freizeitaktivitäten im Landkreis und der Region. „Unter anderem durch die Pandemiesituation waren viele Familien mit Kindern in der Freizeitgestaltung stark eingeschränkt. Vieles konnte nur noch in den eigenen vier Wänden stattfinden“, fasst der für Kinder, Jugend und Soziales zuständige erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler zusammen. Jugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr ergänzt: „Mit den Gutscheinen wollen wir ein klein wenig Entlastung in den stressigen Familienalltag bringen und für strahlende Kinderaugen sorgen. Etwa 350 Familien verhilft die Aktion zu etwas entspannter Freizeit.“ Finanziert werden die Gutscheine aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen. Insgesamt stehen dafür 5000 Euro der Bundesmittel zur Verfügung.

Die ersten Gutscheine für Zoos, Schwimmbäder oder Indoor-Spielplätze wurden durch die Familienbüros/Häuser der Familien bereits verteilt. Für einzelne Aktivitäten gibt es noch Gutscheine. Interessierte Familien mit Kindern unter drei Jahren können sich hierfür bei den Häusern der Familie/Familienbüros in den Verbandsgemeinden sowie den Städten Germersheim und Wörth melden. Die jeweiligen Kontaktdaten findet Interessierte unter www.hausderfamilie-kreisger.de.