Die Stadt Wörth macht – als Folgeprogramm der Sommerschule – ein freiwilliges Lernangebot in den Herbstferien an zwei Grundschulstandorten. Die Eltern können ihre Kinder zur Teilnahme jeweils für eine Woche – vom 12. bis zum 16. oder vom 19. bis zum 23. Oktober – anmelden. Gelernt wird in den Räumen der Grundschule in Maximiliansau und an der Grundschule Dammschule Wörth jeweils von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr. Die Gruppen sind auf maximal zehn Kinder beschränkt und nach den Klassenstufen eins und zwei sowie drei und vier aufgeteilt. Sofern die Auslastungen gering sind, können Kinder auch eine zweite Woche das Angebot nutzen. Die Schwerpunkte liegen auf den Fächern Deutsch und Mathematik. Die Kinder werden von ehrenamtlichen Kursleitern betreut, die einen pädagogischen Hintergrund haben und vom Bildungsministerium gestellt werden.

Ein Anmeldeformular gibt es in den Sekretariaten in allen Wörther Grundschulen oder online auf ihren jeweiligen Homepages. Die unterschriebenen Anmeldungen sind schriftlich oder als PDF-Scan an die Grundschulen oder an die Stadtverwaltung, E-Mail steffen.baumgaertner@woerth.de, zu geben. Anmeldeschluss ist der 6. Oktober.