Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar finden dieses Jahr auch wieder im Landkreis Germersheim statt. Zum neunten Mal werden Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an gemeinnützigen Projekten zu beteiligen.

Ziel der Freiwilligentage ist es, durch gemeinsames Engagement positive Veränderungen zu bewirken. Bei den Freiwilligentagen ist vieles möglich, von Clean-ups an Gewässern und in Wäldern über das Bauen und Aufpeppen von Spielplätzen bis hin zu sozialen Aktivitäten wie Zeit mit Senioren, Kindern oder Geflüchteten zu verbringen. Landrat Fritz Brechtel betont: „Zu tun gibt es doch immer was.“

Breitgefächertes Engagement

Gemeinnützige Organisationen, Unternehmen, Schulen und Kommunen sind aufgefordert, Projekte einzureichen oder zu unterstützen. Freiwillige sowie beispielsweise Unternehmensteams oder Schulklassen können sich entweder ein- oder mehrtägig vor Ort engagieren. Beim letzten Freiwilligentag im Jahr 2022 waren über 5000 Helferinnen und Helfer in 300 Projekten in der Metropolregion Rhein-Neckar aktiv. In Rheinland-Pfalz beteiligten sich 32 Kommunen mit 132 Projekten an den Freiwilligentagen. In Maximiliansau wurde 2022 beispielsweise der Platz am Denkmal verschönert und eine Grünfläche vor einem Insektenhotel gepflegt.

Aktuelle Projekte im Landkreis

Für dieses Jahr sind bereits erste Projekte im Landkreis Germersheim registriert. So wird in Kandel der Bildungswagen für die Naturschule ausgebaut und in Minfeld das Vereinshaus „Schreberjugend Minfeld e.V.“ renoviert. Lisa Göbel, die Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, erinnert daran, Projekte frühzeitig anzumelden, um Unterstützer zu finden. Sie steht bei Bedarf auch für Formalitäten zur Verfügung und ist unter Tel. 07274 531216 sowie per E-Mail unter L.goebel@kreis-germersheim.de erreichbar.

Teilnahme und Registrierung

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung von Projekten finden Interessierte auf dem Portal der MRN-Freiwilligentage unter www.wir-schaffen-was.de. Die Freiwilligentage bieten eine Gelegenheit für alle, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen und nachhaltig positive Veränderungen zu bewirken.