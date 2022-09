Maximiliansau. „Wir schaffen was“ – unter diesem Motto haben sich am vergangenen Samstag beim 8. Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wieder viele tausend Menschen für die Gemeinschaft engagiert. Im Kreis Germersheim gab es drei Projekte – alle aus Maximiliansau von den dortigen Naturfreunden organisiert.

Insgesamt sollen es nach ersten Schätzungen rund 5000 Freiwillige gewesen sein, die in der Metropolregion im Einsatz waren. Der Koordinator in Maximiliansau, Mario Daum , meldete unter dem Motto „Wir machen Max'au schöner!“ diese an, die die Aufwertung öffentlicher Flächen zum Ziel hatten. Insgesamt beteiligten sich 16 Bürgerinnen und Bürger aus Maximiliansau. Gemeinsam wurde der Platz am Denkmal in der Cany-Barville-Straße gepflegt. Dort wurde im Frühjahr ebenfalls im Rahmen einer Bürgeraktion ein insektenfreundliches Pflanzenbeet angelegt. Auch die Grünfläche am Insektenhotel, wo insektenfreundliche Pflanzen gesetzt wurden, wurde bearbeitet. In der Theresienstraße wurde das städtische Grundstück von Brombeerpflanzen, Hartriegel und ähnlichem Bewuchs befreit. Zudem wurde von den Freiwilligen Rindenmulch ausgeteilt. Das städtische Grundstück wird seit Frühsommer von den Anwohnern im Rahmen einer Grünflächenpatenschaft gepflegt.

Der Bauhof der Stadt Wörth hat im Vorfeld bereits einen Platz mit Sitzgelegenheiten angelegt. Die Vorsitzende der Naturfreunde Maximiliansau, Heidi Kraus, freut sich über das Engagement in ihrem Heimatort: „Wir sind bereits zum dritten Mal beim Freiwilligentag dabei und versuchen Maxau Stück um Stück schöner zu machen. Es ist einfach schön, mit Gleichgesinnten aktiv zu sein und zu sehen, was wir gemeinsam alles geschafft bekommen“, sagte sie der RHEINPFALZ.