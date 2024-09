Die Fraktion „ Jockgrim Progressiv“ stellte in der Ratssitzung einen Antrag, demnach die Ortsgemeinde ein Freiwilligenprojekt zur Instandsetzung und besseren Nutzbarkeit von Spielplätzen im Klimawandel initiieren soll. In der Zeit vom 21. bis 30. September läuft in der Metropolregion Rhein-Neckar die Aktion „Wir schaffen was!“ An diesen sollte die Ortsgemeinde mit Freiwilligen teilnehmen, um auf Spielplätzen Spielgeräte zu ergänzen oder bei Bedarf instand zu setzen. Auch für zusätzliche Beschattung solle gesorgt werden, wie durch das Setzen von weiteren Bäumen. Die Fraktion und der dahinterstehende Verein boten an, Spenden für das Projekt zu sammeln, Freiwillige zu werben und den Helfereinsatz zu koordinieren. Das Ratsgremium folgte ausdrücklich dem weiteren Antrag der CDU-Fraktion zu diesem Thema und übertrug per Beschluss alle organisatorischen Arbeiten auf „Jockgrim Progressiv“. Alle Vorhaben müssen vor ihrer Realisierung abgestimmt werden.